Beeline за безопасный интернет для детей

Цифровые технологии стали естественной и неотъемлемой частью жизни, в том числе, и для детей.

Поведение ребенка в виртуальном пространстве имеет важное значение для его благополучия и безопасности. И в этой сфере дети должны быть надежно защищены. Beeline Казахстан организовал обсуждение вопросов детской безопасности в сети и объявил об официальном старте социального проекта, направленного на информирование и обучение детей правильному поведению в цифровом мире. Во встрече приняли участие представители Комитета по охране прав детей МОН РК, Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, компаний Bilim Media Group, Microsoft, Лаборатория Касперского, ЦАРКА.

Цель проекта «Безопасный интернет» — донести до казахстанских детей основные правила поведения в сети. Так, компания в партнерстве с Bilim Media Group с IV четверти этого учебного года внедряет в уроки по цифровой грамотности обучающие анимационные видеоматериалы. Они будут доступны ученикам 4 классов, которые пользуются платформой Bilimland.kz (а это более 200 000 четвероклассников). Кроме того, специальные ролики сняты и будут размещены в социальной сети Тик-Ток. В планах также активная работа с образовательными учреждениями, программы для обучения и информирования детей и их родителей.

«Современные дети уже рождаются с навыками управления электронными устройствами — быстро и уверенно их осваивают и с самого раннего, еще дошкольного возраста, имеют доступ к интернету. Это, безусловно, позитивно влияет на их познание мира, однако очень важно, чтобы онлайн-пространство было безопасным. Взрослые могут ограничить доступ к противоправному контенту, однако особенно важно научить детей правильному поведению. И очевидно, что усилий государства, нормативных актов недостаточно. Важно, чтобы общество, бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», — прокомментировал запуск проекта Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

«Пандемия Covid-19 в разы увеличила время пребывания ребенка онлайн. Интернет стал еще одной естественной средой для учебы и отдыха наших детей. Средой, где их права и безопасность должны быть также гарантированы. ЮНИСЕФ рад объединить свои усилия с бизнесом и вместе противодействовать существующим онлайн-угрозам. На базе нашего Совета бизнес-партнеров совместно с Beeline мы запускаем рабочую группу для выработки и координации общих действий по защите детей в интернете. Мы очень рады видеть поддержку бизнеса и конкретные решения для онлайн-безопасности детей», — отметил Артур ван Дизен, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.