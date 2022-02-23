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В Кыргызстане создан механизм блокировки сайтов и соцсетей за фейки

Закон о фейках вступил в силу еще в августе прошлого года, но не было механизма подачи жалоб и блокировки. В кабмине решили это юридически прописать и вынесли алгоритм на обсуждение.

23 февраля 2022 07:44, Profit.kz
Рубрики: Соседи

На сайте кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение проект подзаконного акта, регламентирующий процедуру блокировки сайтов за отказ удалять ложную информацию. Проект НПА создало Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, передает Sputnik.

Вкратце о предлагаемом механизме:

— если администрация сайта или страницы в соцсетях отказалась удалять фейк в течение 24 часов с момента обращения заявителя (может быть как физическое, так и юридическое лицо), то заявитель может обратиться в уполномоченный госорган — Службу регулирования и надзора в отрасли связи при Министерстве цифрового развития;
— в заявлении надо указать свои данные, домен сайта или страницы в соцсети, где размещена ложная информация, копию обращения к владельцу ресурса или его отказ удалять;
— в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления госорган направляет интернет-провайдерам предписание о приостановке работы сайта или страницы в соцсети на срок до двух месяцев;
— доступ к сайту или странице в соцсети возобновляется по истечении срока блокировки, если фейк удалили (уведомление об удалении надо отправить в госорган);
— работа сайта также может возобновиться решением суда.

В проекте положения говорится, что уполномоченный госорган может отказать заявителю только в двух случаях: при представлении заявителем неполной или недостоверной информации; при несоответствии документов требованиям. Будет ли по этому алгоритму уполномоченный госорган проверять информацию на правдивость — неизвестно.

Первоначальная версия проекта закона была вынесена на обсуждение 14 мая 2020 года на сайте ЖК. Одним из главным инициаторов была депутат Гульшат Асылбаева. Однако после нескольких митингов под названием #RеАкция и критики общественности тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков отправил его на доработку с возражениями.

В прошлом году инициатива прозвучала вновь: 30 июня депутаты Жогорку Кенеша не одобрили согласованный проект закона: 59 его поддержали, против проголосовали 38. Для принятия документа требовался 61 голос. Через месяц проект вновь внесли в парламент. К числу инициаторов присоединился Аккулу Бердиев, который заявил, что в прошлый раз проголосовал по ошибке, и попросил провести переголосование. Депутат Дастан Бекешев отметил, что таким образом нарушается регламент. За принятие документа высказались 97 парламентариев, и только пятеро были против.

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