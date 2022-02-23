В Кыргызстане создан механизм блокировки сайтов и соцсетей за фейки

Закон о фейках вступил в силу еще в августе прошлого года, но не было механизма подачи жалоб и блокировки. В кабмине решили это юридически прописать и вынесли алгоритм на обсуждение.

На сайте кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение проект подзаконного акта, регламентирующий процедуру блокировки сайтов за отказ удалять ложную информацию. Проект НПА создало Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, передает Sputnik.

Вкратце о предлагаемом механизме:

— если администрация сайта или страницы в соцсетях отказалась удалять фейк в течение 24 часов с момента обращения заявителя (может быть как физическое, так и юридическое лицо), то заявитель может обратиться в уполномоченный госорган — Службу регулирования и надзора в отрасли связи при Министерстве цифрового развития;

— в заявлении надо указать свои данные, домен сайта или страницы в соцсети, где размещена ложная информация, копию обращения к владельцу ресурса или его отказ удалять;

— в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления госорган направляет интернет-провайдерам предписание о приостановке работы сайта или страницы в соцсети на срок до двух месяцев;

— доступ к сайту или странице в соцсети возобновляется по истечении срока блокировки, если фейк удалили (уведомление об удалении надо отправить в госорган);

— работа сайта также может возобновиться решением суда.

В проекте положения говорится, что уполномоченный госорган может отказать заявителю только в двух случаях: при представлении заявителем неполной или недостоверной информации; при несоответствии документов требованиям. Будет ли по этому алгоритму уполномоченный госорган проверять информацию на правдивость — неизвестно.

Первоначальная версия проекта закона была вынесена на обсуждение 14 мая 2020 года на сайте ЖК. Одним из главным инициаторов была депутат Гульшат Асылбаева. Однако после нескольких митингов под названием #RеАкция и критики общественности тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков отправил его на доработку с возражениями.

В прошлом году инициатива прозвучала вновь: 30 июня депутаты Жогорку Кенеша не одобрили согласованный проект закона: 59 его поддержали, против проголосовали 38. Для принятия документа требовался 61 голос. Через месяц проект вновь внесли в парламент. К числу инициаторов присоединился Аккулу Бердиев, который заявил, что в прошлый раз проголосовал по ошибке, и попросил провести переголосование. Депутат Дастан Бекешев отметил, что таким образом нарушается регламент. За принятие документа высказались 97 парламентариев, и только пятеро были против.