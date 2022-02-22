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У предпринимателей появятся паспорта налогоплательщика

Паспорт налогоплательщика размещается предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин.

22 февраля 2022 12:07, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт

С 1 марта 2022 года в налоговый кодекс вводится понятие «паспорт налогоплательщика». Это информационная карта субъекта предпринимательства, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов. Как отметили в ДГД, эта информация не является налоговой тайной, передает Zakon.kz.

Паспорт налогоплательщика размещается предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин или других общедоступных для информирования населения местах.

Паспорт содержит следующие данные:

— ИИН/БИН;
— наименование налогоплательщика;
— ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;
— статус налогоплательщика;
— дату постановки на регистрационный учет;
— регистрационный номер ККМ;
— наличие лицензий на алкогольную продукцию.

Как пояснили в ДГД, паспорт вводится для предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, в том числе об исполнении им налоговых обязательств и для информирования покупателей, пользователей услуг, контрагентов и т. д. Паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем.

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