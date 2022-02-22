У предпринимателей появятся паспорта налогоплательщика

Паспорт налогоплательщика размещается предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин.

С 1 марта 2022 года в налоговый кодекс вводится понятие «паспорт налогоплательщика». Это информационная карта субъекта предпринимательства, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов. Как отметили в ДГД, эта информация не является налоговой тайной, передает Zakon.kz.

Паспорт налогоплательщика размещается предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин или других общедоступных для информирования населения местах.

Паспорт содержит следующие данные:

— ИИН/БИН;

— наименование налогоплательщика;

— ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;

— статус налогоплательщика;

— дату постановки на регистрационный учет;

— регистрационный номер ККМ;

— наличие лицензий на алкогольную продукцию.

Как пояснили в ДГД, паспорт вводится для предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, в том числе об исполнении им налоговых обязательств и для информирования покупателей, пользователей услуг, контрагентов и т. д. Паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем.