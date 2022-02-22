BIT Mining отказалась от строительства Data-центра в Казахстане

В мае прошлого года BIT Mining объявила о планах инвестировать 9,33 долларов млн в строительство и эксплуатацию дата-центра в Казахстане общей мощностью 100 мегаватт (МВт).

Гонконгская компания по добыче криптовалюты BIT Mining (BTCM) приостановила свой проект строительства центра обработки данных для майнинга в Казахстане стоимостью почти 10 миллионов долларов, сославшись на нестабильное местное электроснабжение, передает Sknews.kz.

В мае прошлого года BIT Mining объявила о планах инвестировать 9,33 долларов млн в строительство и эксплуатацию дата-центра в Казахстане общей мощностью 100 мегаватт (МВт). Однако 18 февраля компания сообщила, что сделка расторгнута вместе с отчетом о квартальных доходах. По словам представителей компании, этот шаг не повлияет на майнинговые машины BIT Mining, развернутые в сторонних центрах обработки данных в стране.

Основная причина отказа от проекта — ужесточение норм против майнинга криптовалют, вводимых правительством Казахстана. Ранее сообщалось, что майнер BitFuFu, поддерживаемый Bitmain, после нескольких недель нормирования электроэнергии в Казахстане отказался от своих майнинговых установок и купил новые для установки в США. BIT Mining, тем временем, продолжает наращивать инвестиции в центры обработки данных в США, заявляя, что разработка ее майнинговой площадки в Огайо, как ожидается, будет завершена в первой половине этого года. Общая проектная мощность объекта составит до 150 МВт.

Что касается операционных результатов за четвертый квартал, компания сообщила о выручке в размере 495,8 млн долларов, что на 26% больше, чем 393,1 млн долларов за предыдущие три месяца. Увеличению доходов способствовало развертывание машин для майнинга в Гонконге и США, а также укрепление бизнеса майнинговых пулов благодаря росту цен на криптовалюту.

Выручка компании за третий квартал была снижена на 33 миллиона долларов из-за реклассификации комиссий, взимаемых с клиентов майнинговых пулов, сообщил CoinDesk вице-президент Данни Чжэн через WeChat в четверг. Акции упали на 2,6% на торгах в США, при этом аналогичные майнеры также упали вместе с падением цены биткойна (BTC) на 4%.