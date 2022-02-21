Незаконно действующая майнинговая ферма в Экибастузе заработала 805 млн тенге

Она функционировала на территории Экибастузской ГРЭС-1.

В Павлодарской области на территории Экибастузской ГРЭС-1 обнаружили незаконно работающие майнинговые дата-центры. Незаконное потребление и реализацию электроэнергии с целью бесперебойной работы майнинговых ферм, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1, выявили в ходе проверок сотрудники Агентства по финмониторингу РК. При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий, передает Liter.kz.

«ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, так как согласно Закону „О разрешениях и уведомлениях“ субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения, обязаны иметь лицензию от Комитета по регулированию естественных монополий. В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию для производственных нужд у ЭГРЭС-1, которая является энергопроизводящей организацией», — сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Предварительно сумма извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.