В Казахстане создадут цифровой логистический хаб

Инвестпроект будет реализовываться поэтапно в течение пяти лет.

В Алматинской области построят автоматизированный логистический хаб класса А+ общей площадью 200 тысяч квадратных метров, который станет одним из крупнейших в Казахстане. Благодаря его вводу в экономику региона будет привлечено 200 млн долларов инвестиций, создано порядка 1500 рабочих мест. Соответствующий меморандум подписали аким области Канат Бозумбаев и председатель совета директоров ТОО «AIRBA FF», основатель компании «Технодом», Эдуард Ким.

Канат Бозумбаев подчеркнул важность реализации крупного инвестиционного проекта, который не только способствует развитию логистического потенциала региона, но в целом окажет мультипликативный эффект.

«Это очень интересный и важный для Алматинской области проект. Я бы сказал, в духе XXI века, учитывая используемые современные цифровые технологии. Во-первых, хаб создаст новое окно для сбыта сельхозпродукции наших аграриев, что весьма существенно, так как порядка 28-30% объема продукции АПК страны приходится на Алматинскую область. Во-вторых, предоставит им финансовое плечо, а, значит, откроет новые возможности поддержки МСБ. Также компания-инвестор создаст учебный центр по подготовке IT-специалистов на базе одного из колледжей Талдыкоргана. А это большой шаг по повышению цифровых навыков и развитию дуального обучения. Конечно, для экономики региона важны и налоговые поступления. Но прежде всего нас волнуют интересы жителей, ведь только в Илийском районе, где будет реализован проект, проживает более 300 тыс. человек, а во всей области — более 2, 2 млн. Думаю, что логистический комплекс внесет важный вклад в развитие Алматинской агломерации в целом, ведь это новые рабочие места, технологии и инструменты финансовой поддержки. Со своей стороны мы будем оказывать необходимую помощь на всех этапах реализации проекта», — подчеркнул К. Бозумбаев.

Согласно достигнутым договоренностям, инвестпроект будет реализовываться поэтапно в течение пяти лет. Кроме своей основной функции объект откроет доступ к онлайн-витрине «Airba Marketplace» для размещения продукции и привлечения клиентов. Также, пользуясь возможностями онлайн-платформы «Airba Fintech», сельхозтоваропроизводители смогут получать льготное финансирование и пополнение оборотных средств, заключать сделки по продаже своей продукции в крупные торговые сети без посредников, а для молодых специалистов откроются возможности получения доступной ипотеки на приобретение или улучшение жилья. При этом все услуги будут оказываться в онлайн-режиме, без посещения финансовых институтов и предоставления информации на бумажных носителях.

Эдуард Ким поблагодарил руководство области за доверие и остановился на особенностях проекта.

«В современном мире самая главная задача — это повышение качества жизни, особенно молодежи. Средний возраст сотрудников нашей компании — 28 лет. Мы создаем условия, чтобы молодые люди могли обучиться, получить специальность, развивать свою карьеру и иметь достойную заработную плату. На это нацелен и проект строительства логистического хаба. Мы уделим особое внимание развитию инфраструктуры области и будем помогать оцифровывать разные сферы», — отметил Эдуард Ким.

Подписание меморандума закрепило озвученные планы и перспективы, которые открывает новый проект.