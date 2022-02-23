Саморемонтирующиеся петабайты?

Seagate Exos Corvault демонстрирует необходимый сегодня функционал за разумный бюджет и позволяет бизнесу оптимизировать свои вложения в ИТ-инфраструктуру.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» — Натан Ротшильд.

В середине 2020 года легендарная компания Seagate выпустила СХД Exos Corvault. Она разработана для развертывания как в ЦОД, так и на периферии, включает специальные ASIC процессоры для обработки данных, высокую плотность хранения, технологию отказоустойчивости ADAPT и инновационную технологию самовосстановления ADR. Exos Corvault объединяет простоту и дешевизну JBOD, и функциональность RAID-контроллерных систем.

ADAPT - это реализация технологии distributed erasure coding, которая распределяет данные сразу по всем дискам, что дает высокую производительность и быстрое восстановление при перестройке массива, так как не нужно перечитывать все диски и пересчитывать контрольные суммы как в обычном RAID. Это кратно сократило время восстановления с дней/недель при использовании обычного RAID до 5.3 часа или 25 минут при выходе одного или двух дисков, соответственно! Так же с ADAPT не нужны SPARE диски, так как на каждом диске зарезервировано немного свободного места.

Уникальная система самовосстановления Autonomous Drive Regeneration (ADR) повышает надежность и минимизирует необходимость вмешательства специалиста. ADR определяет причину поломки диска и реконфигурирует диск для обхода неисправных компонентов внутри диска. При этом сбойные диски не надо вынимать из СХД и не надо менять весь диск! ADR работает совместно с ADAPT, который позволяет работать с дисками разной емкости! Каждый диск может переформатироваться 4-5 раз, что позволяет не подходить к СХД до 5 лет!

Скорость последовательного чтения и записи достигает 14 и 12 ГБайт/с, соответственно, а IOPS — до 17 680. Для настройки и управления имеется графический веб-интерфейс и командная строка.

Corvault подключается к серверам SAS-интерфейсом, имеет емкость до 2.12 Пбайт в 4U высоты. Диски емкостью до 20 Тбайт защищены от вибрации, перегрева и сбоев питания. В Corvault используются два контроллера с горячей заменой на основе специализированных процессоров ASIC шестого поколения VelosCT. Резервируются практически все элементы: вентиляторы, контроллеры, блоки питания, шины SAS к каждому диску и т. д. Эта архитектура обеспечивает доступность в «пять девяток» — очень высокий показатель для этой ценовой категории.

Возможность надежного и эффективного хранения данных, технологичность и функциональность СХД определяет их востребованность у заказчиков. Seagate Exos Corvault демонстрирует необходимый сегодня функционал за разумный бюджет и позволяет бизнесу оптимизировать свои вложения в ИТ-инфраструктуру.

Узнать подробнее обо всех СХД от Seagate Systems и оставить запрос на расчет можно на промо-сайте, или на официальном сайте Seagate Systems.

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