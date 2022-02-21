Для поступающих на IT-специальности сменят профильный предмет на ЕНТ

Минобразования Казахстана внесло изменения для тех абитуриентов, кто выберет IT-сферу.

В МОН поступает большое количество обращений о включении предмета «Информатика» в перечень профильных предметов при проведении ЕНТ для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по IT-направлениям, передает Sputnik.

Министерство решило, что с 2022-2023 учебного года учащиеся, поступающие на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии» и «Информационная безопасность», на ЕНТ будут сдавать комбинацию «Математика+информатика» вместо «математика+физика».

В нынешнем 2021-2022 учебном году профильным предметом остается физика, при этом в качестве пилота абитуриентам по выбору будет дополнительно доступна опция выбора комбинации «математика+информатика» для поступления на эти направления подготовки (во время мартовского ЕНТ) в текущем году.