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В Алматы нашли незаконную майнинговую ферму

Правоохранители изъяли оборудование для добычи криптовалюты.

21 февраля 2022 07:00, Profit.kz
Рубрики: Регионы

В Алматы выявлена очередная майнинговая ферма. Ее обнаружили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой города. Майнинговая ферма находилась на территории индустриальной зоны Алматы и, вопреки нормам законодательных актов Казахстана, осуществляла деятельность цифрового майнинга, передает Sputnik.

«В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в шести контейнерах, в которых обнаружено и изъято более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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