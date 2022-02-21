Где казахстанцам работать удаленно?

Самыми благоприятными городами для дистанционной работы стали Алматы и Нур-Султан.

Компания HeadHunter Казахстан подготовила обзор на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте Hh.kz. Самыми благоприятными городами для работы дистанционно в Казахстане стали города Алматы и Нур-Султан. В них сосредоточено самое большое количество предложений от работодателей с возможностью удаленной работы — около четырех тысяч в Алматы и трех тысяч в Нур-Султане за 2021 год. За ними идут Караганда, Шымкент и Атырау.

Средней зарплатой, которую работодатели были готовы предложить удаленщикам в 2021 году — 156 тысяч тенге. Однако в столице она значительно больше — около 312 тысяч. Далее идут Алматы (240 тысяч тенге) и Шымкент (215 тысяч тенге).

В тройку лидеров отраслей компаний, готовых предложить своим сотрудникам возможность работы вне офиса, вошли информационные технологии, услуги для бизнеса и образовательные учреждения (негосударственные).