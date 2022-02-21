Зерде приглашает госорганы и инвесторов на DemoDay

Состоится презентация стартап-проектов по итогам Лаборатории акселерации инноваций в сфере государственной службы.

АО «Холдинг «Зерде» совместно с Астанинским хабом в сфере государственной службы и Программой развития Организации Объединенных Наций запустили Лабораторию по акселерации инноваций в сфере государственной службы. Цель Лаборатории — помочь трансформировать систему госуправления Казахстана с использованием всех преимуществ цифровых технологий, ускорения и внедрения цифровых решений по всей стране.

В рамках реализации этапов Лаборатории проведен конкурс среди стартап-проектов по отбору инновационных решений, также прошла инкубация и акселерация отобранных проектов.

В процессе конкурсного отбора поступило более 30 заявок от стартап-компаний и разработчиков. Из них были отобраны 10 соответствующих требованиям конкурса стартапов, которые презентовали свои решения во время онлайн-питчинга перед консультативно-экспертной комиссией Лаборатории. По результатам заседания комиссия отобрала три инновационных проекта:

1) Компания AI-LEGAL. Проект: Сервис юридической экспертизы на основе искусственного интеллекта, выдающий юридическое обоснование, оценку рисков, альтернативные формулировки с использованием документов юридической практики.

2) Компания EDU-CONSULTANT. Проект: Единая консультационная платформа для эффективного управления человеческими ресурсами (HRM) путем грамотного консультирования в вопросах будущего трудоустройства.

3) Компания «NPKokshe». Проект: Мобильное приложение «PRO.Tourism», созданное с целью автоматизации бизнес-процессов природоохранных служб, ведомств, национальных парков (онлайн-покупка путевок (рыбалка, охота) на особо охраняемые природные территории, онлайн-бронирование туристических пакетов и предложений и др.).

Отобранные проекты получили возможность бесплатного прохождения инкубации и акселерации у экспертов. Впереди — мероприятие по презентации проектов для госорганов и инвесторов (DemoDay) и последующее пилотирование проектов в заинтересованных государственных органах.

DemoDay состоится в оффлайн-формате 28 февраля в 11:00 ч. (г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, территория ЭКСПО, блок С4.6, КФ «Astana Hub», Event Hall). Для участия регистрация не требуется. Приглашаются представители государственных органов, организаций, инвесторов и всех заинтересованных сторон.