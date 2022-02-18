Назначен вице-министр образования РК

За цифровизацию в ведомстве будет отвечать Айбат Ильясов.

Вице-министром образования и науки РК стал Айбат Ильясов, постановление об этом подписано в правительстве, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Айбату Ильясову — 40 лет. У него высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». Последние годы трудился на должности главы Управления информатизации и защиты информационных ресурсов, а также руководителя департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг минюста.