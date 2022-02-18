Отечественные защищенные компьютеры составят конкуренцию зарубежным устройствам

В линейке PC4U - устройства повышенной надежности, которые оснащены средством доверенной загрузки с малым потреблением электроэнергии.

Казахстанский производитель ПК ТОО «PC4U» рассказал о линейке компьютеров, созданных отечественными инженерами. Модельный ряд включает универсальные персональные компьютеры, устройства серии мини-ПК, компьютеры в защищенном исполнении, а также промышленные и серверные модели. Техника имеет отличную производительность и гарантирует пользователям высокий уровень защиты информации.

Вся линейка PC4U оснащена управляющей программой для системных плат, которая включает в себя решение для защиты информации в виде средства доверенной загрузки. Trust Loader представляет собой микропроцессорную прошивку для системной платы и используется для блокирования попыток несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Trust Loader предоставляет доступ к информационным ресурсам лишь в случае успешной проверки подлинности загружаемой ОС. Помимо этого, средство доверенной загрузки проводит проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности. Производитель также разработал систему защиты информации на аппаратном уровне и систему защиты от утечек посредством побочных электромагнитных наводок.

Вычислительная техника может использоваться госструктурами и бизнесом с повышенными требованиями к информационной безопасности, в образовательных учреждениях, а также на производственных предприятиях. К слову, разработки отечественных инженеров были представлены на различных конкурсах и удостоены наград на мероприятии Tech Garden Startup Day и конкурсе изобретателей «ШАПАҒАТ».

Важно отметить, что управляющая программа компьютеров соответствует требованиям информационной безопасности по стандарту СТ РК ISO/IEC 15408 на 5-оценочный уровень доверия, что позволяет использовать эти ПК для обработки информации, содержащей государственные секреты и информации ограниченного доступа. Благодаря этому персональные компьютеры ТОО «PC4U» одними из первых включены в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности (приказом министра МЦРИАП РК № 331/НК от 4 декабря 2019 года). Сам производитель также прошел необходимую сертификацию — по международным стандартам ISO/IEC 9001, ISO/IEC 27001 и Европейскому регламенту о защите данных GDPR.

В компьютерах PC4U применяется сверхнадежная система пассивного охлаждения, что исключает скопление пыли в корпусе и шум от работы вентиляторов. Кроме того, модели энергоэффективных компьютеров имеют значительно меньшее энергопотребление (класс A+++), чем стандартные персональные ПК. При этом стоимость устройств PC4U при покупке партиями не отличается от среднерыночной цены на стандартные устройства.

Как отмечают разработчики, персональные компьютеры PC4U созданы в целях развития направления «зеленой» энергетики и соответствуют цели программ «Киберщит Казахстана», «Цифровой Казахстан» и «Энергосбережение 2020». Кроме того, компания в скором времени обещает представить специальные flash-накопители с системой защиты информации, которые будут работать только на определенных разрешенных компьютерах. Это позволит значительно повысить уровень информационной безопасности на пользовательских устройствах.