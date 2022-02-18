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Цифровые документы будут доступны казахстанцам в приложениях банков

Глава МЦРИАП подчеркнул, что предложение крупнейшим сервисам в стране сделать госуслуги доступнее нашло свой отклик.

18 февраля 2022 10:00, Profit.kz
Рубрики: Софт

Цифровые документы в скором времени станут доступны для казахстанцев в приложениях банков. Об этом рассказал Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Цифровые документы будут доступны казахстанцам в приложениях банков

«Рахмет коллегам из АО „НИТ“, которые совместно с Kaspi.kz и Halyk Bank проделали большую работу. Скоро каждый казахстанец сможет воспользоваться цифровыми документами через их приложения», — сообщил Багдат Мусин. Он продемонстрировал своим подписчикам в соцсети тестовую версию нового сервиса, которая уже есть в его смартфоне.

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