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Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом

Разработаны правила передачи банками сведений по таким операциям в Комитет государственных доходов МФ РК.

18 февраля 2022 07:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Разработан проект критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, передает Zakon.kz.

Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.

Также разработаны правила передачи банками сведений по таким операциям в Комитет государственных доходов МФ РК.

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