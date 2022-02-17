Samsung дарит крутые подарки заказчикам серий GalaxyS22 и TabS8

В Казахстане стартовал предзаказ смартфонов серии GalaxyS22 с революционной камерой.

Первых заказчиков Samsung по традиции порадует щедрыми подарками: к смартфонам GalaxyS22 прилагаются флагманские беспроводные наушники GalaxyBudsPro, к планшетам TabS8 — чехол-клавиатура, который с легкостью превращает мобильное устройство в ПК.

Предзаказ можно сделать в официальном интернет-магазине Samsung. Это выгодно и удобно: оплата возможна при получении товара — картой, с помощью KaspiQR или наличными (отмена предзаказа доступна в любой момент), рассрочка до трех лет и бесплатная доставка во все крупные города Казахстана. Предзаказ продлится до 28 февраля.

Samsung представила новинки 9 февраля. Смартфон GalaxyS22 Ultra получил встроенное перо S Pen со сниженной на 70% задержкой для максимально естественных ощущений.

Главные фишки серии GalaxyS22 — камеры. Функции ночной съемки позволяют в любое время суток получать высококачественные видео как на фронтальную, так и на основную камеру. Благодаря сенсору с размером пикселя 2,4 мкм объективы захватывают больше света и данных и оптимизируют освещение и детализацию видео. Линза Super Clear Glass в S22 Ultra обеспечивает более плавные и четкие видео без бликов в ночное время, а функция масштабирования приближает объект в 100 раз.

Новинки предоставляют все необходимые инструменты для создания прекрасных снимков. К примеру, эксклюзивный доступ к приложению Expert RAW с полным набором инструментов для редактирования в камере — как в «зеркалках». Можно осветлить или затемнить снимки с помощью настроек ISO и выдержки, настроить баланс белого для теплого или холодного оттенка и вручную сфокусироваться на нужном объекте.

Мощный аккумулятор позволит Galaxy S22 Ultra проработать весь день и даже дольше. Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку с максимальной мощностью 45 Вт — всего 10 минут подключения к розетке хватит, чтобы записать 50-минутное видео.

Серия TabS8 получила мощную начинку и интеллектуальные функции, чтобы пользователи могли проявить себя в творчестве, играть в динамичные игры без задержек или работать в режиме многозадачности. Супербыстрый 4-нм чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной и до 256 Гб встроенной памяти в TabS8 Ultra и Super AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц зададут новые стандарты функциональности в сегменте планшетов.