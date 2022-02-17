Районные и областные олимпиады впервые пройдут в электронном формате

Стартовал районный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

В этом году интеллектуальные соревнования впервые проходят в электронном формате. Новшество направлено на обеспечение прозрачности прохождения олимпиад. В них примут участие почти 100 тысяч школьников из 291 района (города).

Второй этап олимпиады продлится до 22 февраля, третий (областной тур) пройдет с 28 февраля по 5 марта 2022 года.

«Все этапы олимпиад пройдут в электронном формате. Как вы можете заметить, министр образования и науки уделяет большое значение прозрачности проведения ЕНТ, олимпиад и др. В прошлом году мы впервые перевели в электронный формат республиканский этап. Но при проведении районного этапа были нарекания со стороны родителей по поводу результатов интеллектуальных соревнований, так как они проводились в бумажном формате. Тогда участникам предоставлялся запечатанный конверт с заданиями, ребята выполняли задания в тетрадях. Теперь, чтобы обеспечить открытость и прозрачность процесса проведения всех туров республиканской олимпиады среди школьников, состязания проводятся в электронном формате. Это минимизирует риски утечки заданий и лоббирования интересов определенных участников. В прошлом году мы добились рекордного количества медалей на международных олимпиадах. И это, в том числе, за счет справедливого отбора. Мы проводим большую работу для того, чтобы приумножить эти достижения», — отметил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам проходит посредством платформы «Oqylyq» с использованием системы прокторинга. Школьникам предоставляются бланк ответов, персональный логин и пароль для доступа к заданиям. Олимпиада проводится по принципу «1 компьютер — 1 ученик — 1 камера». При этом ведется запись и прямая трансляция соревнований.

Победители районного (городского) этапа примут участие в следующем областном туре Республиканской олимпиады.