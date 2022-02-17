В Казахстане запущено уникальное производство дронов-вертолетов

ТОО «SC Tech» расширяет линейку и презентует «IRBIS-4.0» для нужд промышленного и гражданского секторов экономики.

Впервые в Республике Казахстан запущено производство беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа «IRBIS-4.0» с возможностью использования различных вариантов грузов. Дроны-вертолеты производятся и собираются на базе сборочно-испытательного предприятия ТОО «SC Tech» с проведением контрольных испытаний.

«Ранее компания занималась разработкой и созданием воздушных мишеней и дронов военного назначения. Например, летательные аппараты самолетного типа применялись для тренировки и обучения подразделений войск ПВО. Сегодня мы расширяем свою линейку и презентуем уникальные и первые в Казахстане дроны вертолетного типа для промышленного и гражданского секторов с возможностью различных вариантов полезной нагрузки до 7 килограмм», — прокомментировал Ардак Бектасов, директор ТОО «SC Tech».

Новые дроны позволят решать широкий спектр задач:

— экологический мониторинг объектов лесного, водного хозяйства;

— инспекция предприятий электроэнергетики, нефтегазовой промышленности, строительных объектов и горнодобывающих предприятий;

— мониторинг для предупреждения и оценки масштабов чрезвычайных ситуаций;

— экстренная доставка малогабаритных грузов в труднодоступные районы;

— мониторинг для обеспечения безопасности и охраны правопорядка и др.

ТОО «SC Tech» активно сотрудничает с оборонно-промышленным комплексом РК — уже реализованы и разрабатываются несколько проектов военного назначения. Первые два беспилотных авиационных комплекса «IRBIS-4.0» были поставлены государственным учреждениям в 2021 году.