Нужен ли чек при оплате через мобильный перевод?

В Минфине разъяснили, как осуществлять расчеты.

Представители Комитета госдоходов Министерства финансов РК ответили на вопрос, нужно ли выдавать чек покупателю при оплате через мобильный перевод и необходимо ли устанавливать специальное приложение, передает Zakon.kz.

«ИП принял оплату на Kaspi Gold посредством перевода. При этом на перевод выбивается фискальный чек на полученную сумму. Является ли это нарушением? Или нужно обязательно устанавливать приложение Кaspi Pay для приема платежей (или банковский терминал)», — такой вопрос был задан на сайте eGov.

В КГД разъяснили: налоговый кодекс предусматривает, что на территории Казахстана все денежные расчеты производятся с обязательным применением ККМ с функцией передачи данных (ФПД). При этом под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товаров, работ или услуг посредством наличных денег или с использованием платежных карточек, либо мобильных платежей.

Как отметили в комитете, в закон «О платежах и платежных системах» внесено дополнение, согласно которому мобильными платежами признаются безналичные платежи в электронной форме в пользу ИП, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица в оплату за приобретение товаров, работ или услуг, получаемые посредством мобильного приложения или иного оборудования, предназначенного для приема платежей с использованием штрихового кода. Указанные изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Таким образом, заключили в ведомстве, при приеме платежа через электронную платформу с использованием платежных карточек или мобильных платежей продавец обязан выдать чек на сумму, уплаченную за товар, работу и услугу, в день совершения покупки.