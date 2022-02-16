Мусин предложил конфисковать имущество «серых» майнеров и ограничить их IP-адреса

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил ряд мер по борьбе с «серыми» майнерами.

По его словам, будет внедрена система револьверных проверок мобильными группами, созданными Министерством энергетики и правоохранительными органами. Для системного выявления майнеров составят список организаций, определят исторические данные потребляемой энергии. Совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий «серых» майнеров путем ограничения IP-адресов. Также, как одно из эффективных решений, будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискации имущества «серых» майнеров. Перечисленные меры будут предприняты совместно с КНБ, Минэнерго и Минфином, передает Zakon.kz.

Кроме того, в части регулирования планируется введение лицензирования цифрового майнинга. Основными критериями будут соответствие техническим требованиям, наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности.

«Мы выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс как для действующих игроков рынка, так и для государства в целом. Также совместно с Минфином и Минэнерго будет определена оптимальная система налогообложения. Здесь важно учесть риски в части конкурентоспособности нашего рынка, сохранения интереса игроков к работе в нашей стране, чтобы не повторить китайский опыт», — отметил Багдат Мусин.

Обязательства будут выдвинуты и к «белым» майнерам в части соблюдения требований по ESG. Эти меры, по словам министра, будут обсуждаться в рамках законопроекта по цифровым активам, инициированного группой депутатов мажилиса.