Подходы к майнингу надо срочно пересмотреть – Смаилов

На заседании правительства рассмотрены меры по исполнению поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании правительства 8 февраля 2022 года.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что одной из главных задач правительства является повышение доходов населения и создание новых рабочих мест. Глава кабмина озвучил основные поручения по экономическому блоку. Так, касательно реформирования бюджетного планирования необходимо ускорить работу по цифровизации бюджетных процессов. Минфин должен будет до марта принять конкретные меры по глубокой цифровизации процессов бюджетного планирования, передает Zakon.kz.

«Наряду с этим необходимо срочно проработать проблемные вопросы регулирования в сфере майнинга. На сегодня правительством ведется определенная работа по пересмотру подходов к майнингу. Для регулирования и развития данной отрасли министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить проработку всех вопросов в рамках законопроекта „О цифровых активах“, инициированного депутатами Мажилиса», — заявил премьер-министр РК.