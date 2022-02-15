Объем выработки электрической энергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВт/ч, или 105,89% к объему 2020 года.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, почему энергосистема страны испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок. Статистический анализ показывает, что до 2021 года, когда в стране не было такого количества майнеров, потребление электрической энергии росло в среднем на 2% в год. В 2021 году рост потребления к аналогичному периоду прошлого года намного превысил эти показатели и составил 6,1%. При этом в южной зоне Единой электроэнергетической системы данный показатель достиг 12%, передает Zakon.kz.

«На сегодня Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан работает самосбалансированно. При этом энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановками оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким увеличением присоединенной мощности», — заявил Болат Акчулаков.

Сегодня производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 214 электрических станций различной формы собственности. Располагаемая мощность электростанций составила 20,1 ГВт. При этом рабочая мощность на 11 февраля достигла порядка 15 ГВт, разница между располагаемой и рабочей мощностями обусловлена плановыми и аварийными ремонтными работами на морально устаревших энергоисточниках страны и неучастием объектов ВИЭ в балансе.

По данным министра, в 2021 году наблюдался резкий рост потребления электроэнергии, до 113,89 млрд кВт/ч, что на 6,1% выше показателей 2020 года (107,34 млрд кВт/ч). Объем выработки электрической энергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВт/ч, или 105,89% к объему 2020 года.

Доля генерирующих источников по видам топлива в структуре выработки по итогам 2021 года распределена следующим образом:

— на угле — 69%;

— на газе — 20%;

— гидроэлектростанции (без малых ГЭС) — 7,4%;

— ВИЭ (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, БГУ) — 3,6%.