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Кадастровая информация доступна каждому гражданину

На интернет-ресурсе АИС ГЗК находится полная информация о субъектах, получивших земельный участок, с указанием всех оснований и нормативно правовых актов.

15 февраля 2022 09:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Софт

В соответствии с принятым Президентом РК законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», с начала этого года в Казахстане появилась возможность в реальном времени отследить принадлежность тех или иных сельскохозяйственных земельных участков субъектам экономической деятельности, сообщает Учет.kz.

Кадастровая информация доступна каждому гражданину

В открытом доступе на интернет-ресурсе автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) находится полная информация о субъектах, получивших земельный участок, с указанием всех оснований и нормативно правовых актов. Основная цель внедрения системы - реализация удобного и функционального способа предоставления кадастровой информации физическим и юридическим лицам, государственным органам и учреждениям.

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