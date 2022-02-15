Кадастровая информация доступна каждому гражданину

На интернет-ресурсе АИС ГЗК находится полная информация о субъектах, получивших земельный участок, с указанием всех оснований и нормативно правовых актов.

В соответствии с принятым Президентом РК законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», с начала этого года в Казахстане появилась возможность в реальном времени отследить принадлежность тех или иных сельскохозяйственных земельных участков субъектам экономической деятельности, сообщает Учет.kz.

В открытом доступе на интернет-ресурсе автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) находится полная информация о субъектах, получивших земельный участок, с указанием всех оснований и нормативно правовых актов. Основная цель внедрения системы - реализация удобного и функционального способа предоставления кадастровой информации физическим и юридическим лицам, государственным органам и учреждениям.