Кыргызстану могут выделить $40 млн на цифровизацию

Глава минцифры КР побывал в Москве, где провел встречу с руководителем проектного блока ЕФСР.

Евразийский фонд стабилизации и развития рассматривает вопрос о выделении Кыргызстану 40 миллионов долларов на развитие цифровых услуг. Министр Талантбек Иманов в рамках рабочего визита в Москву провел переговоры с исполнительным директором проектного блока ЕФСР Андреем Широковым. Пока не уточняется, на каких условиях может быть выдана сумма, передает Sputnik.

Иманов поблагодарил Широкова и отметил, что минцифры прилагает все усилия, чтобы сотрудничество с партнерами по развитию было эффективным и долгосрочным.

Евразийский фонд стабилизации и развития — региональный финансовый механизм объемом 8,5 миллиарда долларов, который в 2009 году учредили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Миссия ЕФСР заключается в содействии государствам-участникам в обеспечении долгосрочной экономической и финансовой стабильности и развития экономической интеграции.