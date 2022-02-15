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Кыргызстану могут выделить $40 млн на цифровизацию

Глава минцифры КР побывал в Москве, где провел встречу с руководителем проектного блока ЕФСР.

15 февраля 2022 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Евразийский фонд стабилизации и развития рассматривает вопрос о выделении Кыргызстану 40 миллионов долларов на развитие цифровых услуг. Министр Талантбек Иманов в рамках рабочего визита в Москву провел переговоры с исполнительным директором проектного блока ЕФСР Андреем Широковым. Пока не уточняется, на каких условиях может быть выдана сумма, передает Sputnik.

Иманов поблагодарил Широкова и отметил, что минцифры прилагает все усилия, чтобы сотрудничество с партнерами по развитию было эффективным и долгосрочным.

Евразийский фонд стабилизации и развития — региональный финансовый механизм объемом 8,5 миллиарда долларов, который в 2009 году учредили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Миссия ЕФСР заключается в содействии государствам-участникам в обеспечении долгосрочной экономической и финансовой стабильности и развития экономической интеграции.

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