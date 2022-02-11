Правительство РК рассмотрело меры по выведению майнинга из тени

В настоящее время осуществляется разработка необходимых поправок в законодательство по вопросам майнинга.

В рамках исполнения поручений Главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу «серого» цифрового майнинга в Казахстане.

До 2021 года рост потребления электрической энергии составлял 2%. По итогам прошедшего года данный показатель превысил 6%. Столь существенный прирост — следствие теневого майнинга. В целях недопущения роста дефицита электрической энергии в стране, а также выведения из теневого сектора этого вида деятельности премьер-министр дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам. Эти поручения связаны с необходимостью законодательного урегулирования деятельности майцнеров и включают, в том числе, введение лицензирования. В настоящее время осуществляется разработка необходимых поправок в законодательство по вопросам майнинга.