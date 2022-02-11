Вузы, космос, цифровизация: какие документы подписаны после переговоров Путина и Токаева

По итогам переговоров в Москве главы государств подписали 11 документов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры в Кремле. Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном уровне, передает Sputnik.

По итогам переговоров президенты подписали следующие документы:

в сфере развития цифровизации и космоса

— меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по обмену опытом в области цифровизации;

— меморандум о взаимопонимании между Минцифрового развития Казахстана и госкорпорацией «Роскосмос» о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;

в сфере подготовки кадров для атомной энергетики

— меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Казахстана и госкорпорацией «Росатом» о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Казахстана;

сотрудничество в ж/д отрасли

— соглашение о сотрудничестве между АО «НК „Қазақстан темip жолы“» и АО «Трансмашхолдинг».

Подписаны также:

— меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки Казахстана и министерством науки и высшего образования России;

— меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана».

— меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

— меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

— меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-технический институт»;

— меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина»;

— меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Центр международных программ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».