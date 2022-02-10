Получить пенсию во всех странах ЕАЭС можно будет по электронной заявке

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС.

Это позволит уполномоченным органам стран Союза перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. Документ станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными документами, сведениями о назначении и выплате пенсии трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое.

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев отметил, что реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения заявлений на назначение пенсии.

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 г. вступило в силу 1 января 2021 г. Целью соглашения является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся государств-членов и членов их семей. Для реализации соглашения советом ЕЭК в декабре 2020 года утвержден порядок взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами государств-членов Союза и комиссией.