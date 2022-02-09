Глава Нацбанка высказался о цифровом тенге и Национальной платежной системе

В настоящее время завершена разработка прототипа платформы для цифрового тенге.

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства с участием Президента страны рассказал о завершении разработки прототипа платформы для цифрового тенге. Глава Нацбанка напомнил, что в 2021 году был инициирован пилотный проект по внедрению цифрового тенге, передает Zakon.kz.

Галымжан Пирматов добавил, что в текущем году будет выработано итоговое решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля этого года.

Напомним, в мае 2021 года стало известно, что Нацбанк планирует ввести в Казахстане для обращения новый вид валюты — цифровой тенге. Кроме того, во исполнение поручения президента РК Нацбанком в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы — Межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и Системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн-платежей.