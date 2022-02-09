Две тысячи казахстанских девушек научатся собирать наноспутники

ЮНИСЕФ Казахстан запускает онлайн-курс.

Представительство Детского фонда ООН в Казахстане (ЮНИСЕФ) совместно с Научно-технологическим парком КазНУ им. аль-Фараби запускает бесплатный онлайн-курс по созданию наноспутников для девушек в возрасте от 14 до 35 лет. Сообщается, что участницы курса смогут освоить проектирование, дизайн и программирование космических аппаратов, передает Kazpravda.kz.

У казахстанских девушек появится шанс построить свой наноспутник и запустить его в стратосферу уже в этом году. В рамках курса все участницы при поддержке менторов научатся обрабатывать полетные данные об окружающей среде, полученные наноспутником в ходе запуска.

«Преподаватели курса расскажут, как визуализировать данные, написать конечный отчет о миссии и использовать данные в научных и практических целях. Девушки получат знания о 3D-моделировании, проектировании блоков программного управления, навыках разработки программного и аппаратного обеспечения, коммуникациях и основах программирования в Linux от ведущих казахстанских экспертов в области аэрокосмических технологий», — говорится в сообщении.

Онлайн-курс продлится до 17 марта с периодичностью по два урока в неделю. 200 казахстанских девушек, наиболее активно посещающих онлайн-уроки и участвующих в вебинарах, смогут принять участие в двухнедельном практическом семинаре наряду со своими сверстницами из Кыргызстана и Узбекистана. Тренерами и менторами курса выступят преподаватели КазНУ им. аль-Фараби.

«ЮНИСЕФ развивает проекты, необходимые для популяризации STEM образования среди девушек. Мы уверены, что активный интерес к этой сфере должен прививаться со школы. Надеемся, что наш курс по созданию наноспутников вдохновит его участниц на продолжение образования и карьеры в области науки, техники, инженерии и математики. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем потенциальным участницам, пригласить их принять участие в программе и дотянуться до звезд», — сказал представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.

«Совместный проект ЮНИСЕФ Казахстан и КазНУ является реальным кейсом по развитию космической робототехники, посредством изучения всех основных этапов создания настоящего космического аппарата», — сказал координатор проекта, генеральный директор кластера инжиниринга и наукоемких технологий КазНУ Эмирхан Темирбаев.

Для регистрации на курс не требуется специальных знаний в области физики или астрономии. Любая школьница или студентка может заполнить заявку и зарегистрироваться на бесплатный курс. Крайний срок подачи заявки на регистрацию — 10 февраля 2022 года.

Курс проводится в рамках совместной образовательной программы ЮНИСЕФ и НАО КазНУ им. аль-Фараби — UniSat. В прошлом году в рамках этой программы 20 девушек создали наноспутники и запустили их в стратосферу. Запущенные наноспутники сделали снимки Земли и собрали данные о радиации, давлении, гравитации, составе света и газа для дальнейшего анализа учеными.

Цель программы UniSat — развитие знаний и компетенций девушек в области разработки наноспутников, а также совершенствование таких навыков, как командная работа, ораторское искусство, тайм-менеджмент и творческая изобретательность.