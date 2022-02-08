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Неизвестные взломали аккаунт минздрава Казахстана в Facebook

Также взломана страница пресс-секретаря министерства здравоохранения.

8 февраля 2022 09:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

Неизвестные взломали страницы министерства здравоохранения Казахстана и его пресс-секретаря в соцсети Facebook, передает Sputnik.

«К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения РК в социальной сети Facebook и личную мою страницу. По возврату направлено письмо в головной офис Facebook. В этой связи информацию в Facebook временно будем публиковать через Instagram на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният», — написала в своем аккаунте в Instagram пресс-секретарь минздрава Асель Артакшинова.

Также она сообщила, что официальная информация постоянно публикуется на сайте минздрава и в других социальных сетях — Instagram и Telegram.

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