Неизвестные взломали аккаунт минздрава Казахстана в Facebook

Также взломана страница пресс-секретаря министерства здравоохранения.

Неизвестные взломали страницы министерства здравоохранения Казахстана и его пресс-секретаря в соцсети Facebook, передает Sputnik.

«К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения РК в социальной сети Facebook и личную мою страницу. По возврату направлено письмо в головной офис Facebook. В этой связи информацию в Facebook временно будем публиковать через Instagram на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният», — написала в своем аккаунте в Instagram пресс-секретарь минздрава Асель Артакшинова.

Также она сообщила, что официальная информация постоянно публикуется на сайте минздрава и в других социальных сетях — Instagram и Telegram.