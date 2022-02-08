Госорганы перестанут требовать справки у кыргызстанцев

Кабинет министров провел совещание по внедрению системы электронного документооборота.

В Кыргызстане необходимо провести качественную работу по сокращению и возможному исключению требования от населения различных справок государственных органов, заявил замглавы кабинета министров Кыргызстана Азиз Аалиев. Он провел совещание по обсуждению вопросов внедрения системы электронного документооборота «Infodocs», автоматизированной информационной системы «e-Kyzmat» и «Санарип аймак» в госорганах и местных органах власти. Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров поручил государственным структурам в десятидневный срок подключиться к АИС «Infodocs», передает Sputnik.

«На сегодня все полномочные представительства президента в областях, мэрии городов, районные госадминистрации, сельские управы, часть городских кенешей подключены к данной системе», — рассказали в кабинете министров.

Аалиев отметил, что вопрос цифровой трансформации находится на особом контроле руководства страны, и подчеркнул важность дебюрократизации рабочих процессов в госорганах.

«В частности, необходимо провести качественную работу по сокращению и возможному исключению требования от населения различных справок государственных органов. Кроме того, ряду центральных госорганов необходимо ускорить работу по внедрению электронного документооборота», — подчеркнул Аалиев.

Ранее Акылбек Жапаров заявил, что с 1 марта администрация президента перестанет принимать документы на бумажных носителях.