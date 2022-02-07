Меры господдержки МСБ через фонд «Даму» оцифрованы

Сейчас предприниматели могут воспользоваться как государственным порталом, так и собственным порталом фонда.

Государственная поддержка, оказываемая через Фонд развития предпринимательства «Даму» микро-, малому и среднему бизнесу, является прозрачной, максимально доступной, удобной и быстрой. На сегодня доля онлайн-заявок по субсидированию составляет 97%, а по гарантированию — 98%. Начиная с 2016 года фонд «Даму» начал оцифровывать услуги и принимать заявки по гарантиям через портал электронного правительства. Сейчас предприниматели могут воспользоваться как государственным порталом, так и собственным порталом фонда — Online.damu.kz — для подачи заявок на гарантии и на субсидии, передает Zakon.kz.

Статистика показывает, что предприниматели выбирают сервисы онлайн. Если в 2019 году удаленно было подано в среднем 24,5% всех заявок на две самые популярные услуги фонда (субсидирование процентной ставки по кредиту и гарантирование при отсутствии залога), то в 2020 году эта цифра составляла 66%, а в 2021 — уже 97,5% от всех заявок. При этом лишь чуть более 200 человек в 2021 году оформили свои заявки по субсидированию и гарантированию, посетив офисы фонда «Даму».

Подобная цифровизация не только удобна для клиентов, но и позволяет гарантировать прозрачность процессов. Наиболее востребованными у предпринимателей являются две государственные программы: «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей». Договора субсидирования и гарантирования по этим программам подписываются электронно посредством электронной цифровой подписи тремя сторонами — предпринимателем, банком и фондом «Даму» без посещения офиса. Это позволяет представителям микро-, малого и среднего бизнеса получать услуги удаленно, не тратя время и ресурсы на передвижение.

«У фонда «Даму» есть своя IT-экосистема, которая включает в себя электронный документооборот, CRM и BPM системы, которые позволяют рассматривать и принимать коллегиальные решения в режиме online и без использования бумаги. Все это в совокупности позволяет обслуживать поток заявок от предпринимателей, который ежегодно растет в разы. Количество проектов в 2021 году по сравнению с 2020 выросло в 1,74 раза и составило 57,7 тыс. проектов предпринимателей, а сумма кредитов выросла в 1,34 раза и составила 2,252 трлн тенге по всем программам и инструментам», — отметила председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева.

Она напомнила, что цель фонда «Даму» — оказывать финансовую поддержку предпринимателям с максимальным удобством и открытостью для них. Фонд «Даму» является дочерней организацией НУХ «Байтерек».