Глава МИИР: бороться с коррупцией можно только через цифровизацию

Ситуация со строительством дорог вызывает недовольство населения.

При строительстве дорог силами АО «Қазавтожол» порядка 20 км дорог, ведущих к близлежащим селам, остаются не удел. Этот момент нужно учитывать. Как обеспечивается прозрачность? Кто несет ответственность за качество дорог? На встрече с министром индустрии и инфраструктурного развития в СЦК такие вопросы задали Каирбеку Ускенбаеву, министру индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Мы работаем с руководством небольших придорожных поселков, стараемся решить это за счет средств, выделяемых областью, и с нашей стороны. Гражданам все равно, в ведении какой компании та или иная дорога. Лишь бы она была. Мы одно государство-одно правительство-одна страна. Поэтому я поручаю рассмотреть и решить этот вопрос», — сказал Каирбек Ускенбаев.

Также по словам министра, бороться с коррупцией можно только за счет цифровизации.

«В настоящее время вместе с руководителем комитета строительства мы планируем два направления. Во-первых, сделать онлайн калькулятор в экспертном институте и установить предельную цену при строительстве школ, больниц и т. д. в районах, регионах. Мы готовим предложения правительству по установлению предельных цен. То есть, установить „потолок“ цен за квадратный метр для учреждений республиканского, областного, районного уровней, которые нельзя превышать. Кроме того, разработана и проходит экспертизу информационная система „Е-құрылыс“. В этом году запустим. Если сейчас вся информация заполняется письменно, то в будущем планируем сделать блокчейн-систему, то есть, в электронном виде. Ее могут увидеть все. Иначе все не будет ясным и прозрачным», — сказал министр.