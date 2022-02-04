Cписать на ЕНТ будет еще сложнее

Дополнительную видеокамеру для идентификации личности установят над столами выпускников во время сдачи Единого национального тестирования.

В этом году внедряются новые элементы для обеспечения безопасности с одной стороны, транспарентности и справедливости тестирования — с другой. Одно из нововведений — это установка дополнительной камеры. Если до этого была одна камера, то сейчас будет установлена вторая, для идентификации личности. Это делается для того, чтобы была уверенность, что начал, закончил и в течение всего периода тестирования сидел за компьютером только один человек. Об этом рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.

Кроме того, министр поручил в течение недели в два раза снизить цены на пробные тестирования. В ведомстве уточнили, что сейчас их стоимость составляет 2917 тенге. Напомним, сроки январского ЕНТ ранее были перенесены из-за режима ЧП. Оно стартовало 25 января по всему Казахстану. Всего для участия было подано около 104 тысяч заявлений.