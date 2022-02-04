В Узбекистане предложили заблокировать TikTok

Сервис якобы негативно влияет на молодежь.

Члены социал-демократической партии «Адолат» предложили заблокировать TikTok в Узбекистане. Информация об этом появилась на официальном сайте партии. В заявлении говорится, что надо усиливать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok. Популярная платформа, по словам представителей партии, действует в ущерб национальным ценностям и негативно влияет на молодежь. Они также призвали обратить внимание на VPN-приложения, которые позволят беспрепятственно пользоваться сервисом, передает Liter.kz.

Поводом для такого предложения послужил ролик, снятый в Самарканде. На нем молодой человек бьет ногой по голове пожилого мужчину. В партии отмечают, что в отношении родителей несовершеннолетнего уже были приняты меры.

В Казахстане сервисом TikTok тоже довольны не все. Депутат Сената Нурторе Жусип раскритиковал молодежь, растущую на TikTok. Он разглядел в молодых людях отсутствие моральных ценностей, жестокость, месть, гордыню, подхалимничество. Правительство РК, по его мнению, не смогло провести правильную работу по продвижению национальных ценностей.