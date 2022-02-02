ЕЭК утвердит новый механизм уплаты НДС на электронные услуги в ЕАЭС

В ближайшее время планируется направить в государства-члены проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, определяющий национальный механизм уплаты НДС на электронные услуги.

Во время рабочего визита в Армению министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев встретился с вице-премьером Армении, членом Совета ЕЭК Мгером Григоряном и обсудил итоги работы по развитию евразийской интеграции в сфере финансовой политики, механизм уплаты НДС при электронной торговле, увеличение расчетов в национальных валютах.

«В 2021 году главы государств ЕАЭС подписали пять международных договоров в сфере финансовой политики, а на заседаниях органов Союза рассмотрено 20 вопросов по урегулированию различных аспектов интеграции в этой сфере», — напомнил министр ЕЭК.

Позже прошла встреча министра ЕЭК с председателем Комитета по государственным доходам Армении Рустамом Бадасяном. На ней рассмотрены результаты работы в налоговой сфере.

«В ближайшее время планируется направить в государства-члены проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, определяющий национальный механизм уплаты НДС на электронные услуги», — рассказал Руслан Бекетаев.

Также было уделено внимание проводимой Комиссией работе по внесению изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами.

Руслан Бекетаев также встретился с председателем Центрального банка Республики Армения Мартыном Галстяном и обсудил реализацию плана мероприятий по гармонизации законодательств государств Союза в сфере финансового рынка. В частности, гармонизацию законодательств в банковском и страховом секторах, а также секторе услуг на рынке ценных бумаг.

«Успешная реализация этого плана позволит обеспечить условия для роста ликвидности биржевых рынков и развития финансовых рынков государств ЕАЭС», — резюмировал министр ЕЭК.