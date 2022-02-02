На ненужных информсистемах в Казахстане зарабатывают миллионы

Обслуживание их за счет бюджета государства могут прекратить.

Во время совещания по вопросам противодействия коррупции Токаев затронул вопрос работы информационных систем и баз данных. Президент поручил минцифровизации провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами. Необходимо выяснить, насколько необходимы некоторые из них и стоит ли тратить на их обслуживание деньги из бюджета, передает «Литер».

«Одно дело, если это такой проект, как электронное правительство, который реально облегчает получение государственных услуг. Или „Сергек“, укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно, а потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание никому ненужных ресурсов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.