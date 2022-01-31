Стартовал прием заявок от бизнеса для бесплатного получения «Золотого аккаунта» на Alibaba

В рамках господдержки экспортеров в Казахстане реализуется программа по выводу казахстанских товаров на международные маркетплейсы.

С 2019 года проходит отбор предприятий малого и среднего бизнеса для получения «Золотого аккаунта» на международной торговой площадке Alibaba.com сроком на один год. Статус «Золотой аккаунт» дает поставщикам преимущество — создать имидж доверенного поставщика, позволяя быстрее и эффективнее продавать товары на платформе. Таким поставщикам доступны комплексные методы продвижения своих товаров и услуг, широкий охват аудитории. Рейтинг показывает, что поставщики Gold Supplier получают в разы больше заказов, чем обычные пользователи платформы.

Для регистрации на программу по выводу на платформу Alibaba необходимо заполнить анкету по ссылке. Более подробно с программой можно ознакомиться здесь.