В Бишкеке появились зарядные станции для электрокаров

В столице Кыргызстана работает 10 точек, где можно зарядить электромобили. Проект реализован частной компанией.

В Бишкеке открылась сеть зарядных станций для электромобилей. Презентацию первой в стране сети провела одна из частных компаний, передает Sputnik.

Теперь владельцы электрокаров могут подзарядить их на станциях по следующим адресам: ТРЦ «Томми Молл», ТРЦ «Азия Молл», ТРЦ «Ала-Арча»; гипермаркеты «Фрунзе — Технопарк», «Фрунзе — ТЭЦ», «Фрунзе — Джал», «Глобус — ТЭЦ», «Глобус» на улице Льва Толстого, «Глобус» на улице Медерова, бизнес-центр «Интермедиа».

В пресс-службе мэрии пояснили, что сейчас у компании действует акция — зарядить электромобиль пока можно бесплатно. В муниципалитете обещали уточнить, сколько будет стоить зарядка после завершения акции.