Как будет взиматься платеж за цифровой майнинг в Казахстане?

Порядок платежа регулируется пятью новыми статьями налогового кодекса.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК напомнили, что с 1 января 2022 года в Казахстане введена плата за цифровой майнинг. С начала текущего года майнеры будут вносить дополнительные платежи в размере одной тенге за каждый киловатт-час электроэнергии, использованной на добычу криптовалюты, передает Nur.kz.

Порядок платежа за цифровой майнинг регулируется пятью новыми статьями 11 параграфа 69 главы налогового кодекса РК. Согласно этим нововведениям, плата вводится для лиц, осуществляющих цифровой майнинг. Платеж взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении майнинговой деятельности. Ставка платы определяется в размере одного тенге за 1 киловатт-час электрической энергии. Сумма зависит от фактического объема электроэнергии, потребленной во время цифрового майнинга, и установленной ставки платы.

Оплачивается начисленная сумма в республиканский бюджет на код бюджетной классификации (КБК) 105 317. Налоговым периодом для исчисления платы является квартал. Плательщики должны внести плату не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Таким образом, за первый квартал 2022 года плату нужно внести не позднее 20 апреля 2022 года. Платеж вносится по месту осуществления деятельности цифрового майнинга (по месту размещения оборудования для цифрового майнинга). Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг не предусмотрена.