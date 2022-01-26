Мобильным операторам упростят выход на рынок РК

В АЗРК не раз говорили о сложностях, которые стоят на пути новых сотовых операторов.

В Казахстане хотят ввести аукционы для операторов связи на покупку радиочастот. Проект приказа «Об утверждении правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения» предусматривает упрощение процедуры оформления разрешения на радиочастотный спектр и заключения электромагнитной совместимости до завершения процедуры международной координации.

В этом году Министерство цифрового развития планирует провести конкурс (аукцион) в электронном формате. По его итогам организатор обязуется предоставить право использования РЧС-полосы частот и радиочастотные каналы победителю. Подчеркивается, что лот будет утверждаться госорганом, по рекомендациям межведомственной комиссии по РЧС.