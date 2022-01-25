В ЕАЭС приняли рекомендации для популяризации электромобилей
Предложен ряд мер при формировании и реализации национальных планов развития отрасли автомобилестроения.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендации от 18 января 2022 года «О дополнительных мерах, способствующих популяризации экологически чистого электротранспорта в государствах-членах Евразийского экономического союза», передает Zakon.kz.
Так, дополнительными мерами являются:
1. Стимулирование использования электромобилей:
— закупка государственными, муниципальными и иными заказчиками электромобилей;
— возможность получения льгот автопарками легковых такси и компаниями, предоставляющими услуги краткосрочной аренды автомобилей, имеющими в наличии электромобили, в соответствии с законодательством государств — членов ЕАЭС.
А также:
— развитие зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры (налоговые льготы для владельцев и операторов зарядной инфраструктуры;
— субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление грантов на разработку, производство и установку объектов зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры;
— компенсация части отпускного рыночного тарифа на электроэнергию и др.
Эти меры рекомендуются государствам-членам ЕАЭС при формировании и реализации национальных планов развития отрасли автомобилестроения.