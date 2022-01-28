ComPortal стал дистрибьютором PNY в Казахстане

Согласно подписанному соглашению, ComPortal получил право на поставку видеокарт, твердотельных накопителей SSD, оперативной памяти и флеш-накопителей PNY/HP на территории Казахстана.

Компания ComPortal, один из крупнейших IT-дистрибуторов в Казахстане, заключила соглашение с компанией PNY Technologies, которая, в том числе, является посредником NVIDIA по профессиональной графике.

Компания PNY была основана в 1985 году в Нью-Джерси (США), штаб-квартира компании находится в городе Парсиппани. Офисы продаж PNY расположены в Северной Америке (Санта-Клара, Калифорния, Парсиппани, Нью-Джерси), Европе (Франция, Великобритания, Германия, Италия, Скандинавия, Испания, страны Бенилюкса), на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. PNY Technologies является партнером NVIDIA по профессиональным решениям серии Quadro на территории США и в регионе EMEA, включая Россию и страны СНГ.

PNY Technologies — производитель SSD-накопителей, модулей оперативной памяти, флэш-карт памяти, USB флэш-накопителей, профессиональных графических ускорителей NVIDIA Quadro и игровых — GeForce.

«Заключение дистрибьюторского соглашения с PNY Technologies соответствует задачам ComPortal по расширению бизнеса. Это сотрудничество открывает перед нами новые возможности, которые позволят развить партнерскую сеть, а также предоставить заказчикам расширенный ассортимент продукции. Выбор PNY Technologies свидетельствует о том доверии, которого заслуживает ComPortal как дистрибьютор на казахстанском рынке», — сказала Анна Линькова, исполнительный директор Comportal.

Руководство PNY подчеркивает, что компания видит большую ценность в разнообразии клиентов-реселлеров ComPortal и в том факте, что дистрибьютор обслуживает большой пул клиентов, от крупных розничных ритейлеров до малых предприятий регионального уровня.

«PNY рада заявить о себе на рынке Казахстана, подписав новое дистрибьюторское соглашение с ComPortal. Это партнерство принесет значительную пользу IT-реселлерам, малому и среднему бизнесу, образовательным и корпоративным реселлерам, интернет-магазинам, национальным розничным продавцам, системным интеграторам и поставщикам услуг. Мы рады партнерству с ComPortal, чей богатый опыт в качестве IT-дистрибутора предоставляет прекрасную возможность нашим реселлерам расширять свой портфель продуктов», — отметила Джойс Цай, региональный менеджер по продажам PNY Technologies.

Стороны выразили уверенность в том, что подписание дистрибьюторского соглашения между ComPortal и PNY Technologies пойдет на пользу обеим компаниям, усилив их влияние на казахстанском IT-рынке.