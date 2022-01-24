Казахстан ждет тотальная цифровизация данных и функций

Президент поручил запретить госорганам собирать информацию вне государственных источников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами высказался по поводу сбора данных граждан, которыми уже располагают государственные органы, сообщает Учет.kz.

«В будущем должна играть роль тотальная цифровизация данных и функций. Здесь работа тормозится интригами между государственными органами. Каждый госорган в итоге обладает своим ведомственным досье, и его данные разнятся с информацией из смежных баз других ведомств», — сказал Глава государства.

Он отметил, что премьер-министру Алихану Смаилову нужно в срочном порядке заняться этим вопросом.

«В конце концов, развести „драчунов“ по углам ринга и построить единую систему. Нужен законодательный запрет на требование и настоятельный сбор госорганами информации, которая уже имеется у других государственных органов», — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Максим Барышев, основатель Группы компаний «Учёт» и председатель регионального совета НПП Атамекен по городу Алматы рассказал, что сейчас ведение бизнеса усложнено из-за множества не связанных между собой систем и отчетов, так как необходимо вносить данные и сдавать отчетность в многочисленных системах.

Сервисы, с которыми работают субъекты бизнеса в данное время, включают кабинет налогоплательщика, программное обеспечение для подготовки и подачи форм налоговой отчетности в электронном виде (СОНО), кабинет респондента в статистике и отдельно в Нацбанке, единая система учета трудовых договоров на сайте Enbek.kz, информационная система «Электронные счета-фактуры» с ЭСФ и сопроводительной накладной на товары (СНТ), которые дублируют информацию друг друга на 90%, Астана1, виртуальный склад, единая система учета транспортных документов с электронными путевыми листами и товарно-транспортными накладными. Также используются онлайн-кассы с функцией передачи данных.

«Отчеты и различные сведения представляются в разные государственные органы, но информация по большей части дублируется. Например, при импорте из стран ЕАЭС одни и те же данные идут в СНТ, в статотчет 1-ТС, в 328-ю форму налоговой отчетности и при дальнейшей реализации в ЭСФ. А по заработной плате — на Enbek.kz, в приложения к 200-й форме налоговой отчетности (910-й форме налоговой отчетности, если на упрощенном режиме) и в отчеты в Комитет статистики. Необходим аудит всех сервисов и отчетов, которые обязаны представлять субъекты бизнеса. Предлагаю создать единый сервис с подписанием документов онлайн и прямой отправкой сведений в уполномоченный орган. Данный уполномоченный орган сможет формировать Big Data с выгрузкой необходимой аналитики для государственных органов с целью принятия адекватных управленческих решений. Госорганы будут получать данные друг от друга самостоятельно, не нагружая предпринимателя», — рассказал Максим Барышев.