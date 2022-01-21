Мобильное приложение для машинистов поездов улучшит производственную безопасность

Его внедрение стало первым шагом к цифровому локомотивному депо.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» рассказали о новом мобильном приложении, которое повысит эффективность и облегчит труд локомотивных бригад. Демоверсия приложения представлена работникам депо в ходе выездных совещаний в Шымкентском и Актюбинском отделениях и столичном депо. Приложение улучшает производственную безопасность, помогает получать различную служебную информацию и выдвигать собственные инициативы по изменению нормативно-технической документации.

«Работа над приложением велась в течение прошлого года. Учтены все нюансы рабочих процессов. Внедрение мобильного приложения стало первым шагом к цифровому локомотивному депо в рамках проекта по расширению функционала автоматизированной системы управления „Энергодиспетчерской тяги“», — отметил заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов.

Мобильное приложение состоит из нескольких разделов. Через него поступают уведомления о дате и времени назначенной явки в поездку. В одном из сервисов приложения автоматически ведется рейтинг машиниста. Основные критерии оценки — отсутствие нарушений безопасности и предупредительных талонов, данные расхода топлива или электричества при управлении локомотива и другое. Система содержит сведения о прохождении медосмотра, предупреждает машиниста о необходимости пройти психологическое обследование или медкомиссию.

В приложении можно ознакомиться с приказами, нормативной документацией, необходимой для работы машиниста. В разделе предрейсовых инструктажей предлагаются материалы для изучения, что сокращает время подготовки. Здесь также можно пройти онлайн-тест, после чего присуждается статус о прохождении инструктажа.

Посредством приложения машинисты ведут мониторинг состояния тягового состава, оценивая его по пятибалльной системе. В электронный бортовой журнал локомотива вносятся критические замечания вместе с фото- и видео-файлами. Затем данные отправляются в электронный паспорт локомотива, где фиксируются история поездок и ремонта, данные по расходу ТЭР, ведется рейтинг локомотива, расчет надежности, износа. В приложении предусмотрен информационный блок: в специальной ленте размещаются последние новости по компании. Создана обратная связь — для этого открыт форум обсуждения и выдвижения собственных инициатив по улучшению работы, оценке полезности нормативно-технической документации.