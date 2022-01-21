За работой участковых в Кыргызстане будут следить через новые нагрудные камеры

В МВД рассказали, что можно отследить местоположение милиционеров и получить аудио и видео с их бодикамер.

В МВД Кыргызстана появился кабинет мониторинга, где установлена специальная аппаратура, которая позволяет отслеживать деятельность передвижных пунктов милиции и получать аудио- и видеоинформацию с нагрудных камер участковых уполномоченных милиции, передает Sputnik.

Министру Улану Ниязбекову показали, как участковые, оснащенные бодикамерами, работают в многолюдных местах Бишкека, на рынках, в здании районного суда, что позволило наглядно показать особенности этой системы.

Руководству МВД продемонстрировали данные о местоположении сотрудников, качество голосовых переговоров, аудио- и видеозаписей. Эти камеры продолжают работу даже в случае падения с двухметровой высоты или в воду. Кроме того, система показывает месторасположение передвижных пунктов милиции, независимо от того, в каком районе республики они находятся. Также планируется обеспечить бодикамерами милиционеров передвижных пунктов милиции.