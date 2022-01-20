Президент отправил в отставку заместителя министра обороны

Дарын Туяков, курировавший вопросы цифровизации, освобожден от должности.

Распоряжением Главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя министра обороны РК. Указ опубликован на сайте Акорды сегодня.

Дарын Туяков родился 25 мая 1969 года. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (1990), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1997), Международную академию бизнеса (2007), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2014). Специальность — «юрист-правовед».

Являлся заместителе командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск ПВО (1990), работал в Министерстве обороны, Министерстве юстиции, в коммерческих структурах Алматы. В 2018–2019 гг. — главный директор — руководитель аппарата АО «Казахтелеком»; вице-министр информации и коммуникаций РК. В 2019–2020 гг. — вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (ныне Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК).

С 19 октября 2020 года занимал должность заместителя министра обороны РК.