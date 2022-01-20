Казахстанцы смогут использовать цифровые документы при обменных операциях

Изменения вступят в силу весной этого года.

Национальный банк Казахстана сообщил о возможности использования цифровых документов при обменных операциях, передает Sputnik.

«Национальный Банк Казахстана сообщает о принятии поправок, позволяющих использовать также цифровые документы для идентификации клиентов при операциях с наличной иностранной валютой в обменных пунктах», — сообщили в Нацбанке.

Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 90 календарных дней после дня первого официального опубликования постановления, то есть 29 марта (постановление опубликовано — 29.12.2021 г.).