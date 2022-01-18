В трех городах Казахстана обучение будет дистанционным

Третья четверть в школах Казахстана пройдет в разных форматах.

В Нур-Султане, Алматы и в Шымкенте обучение будет дистанционным. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает Liter.kz.

«Работа будет проводиться в разных форматах, и решение будут принимать санврачи. В трех городах — в столице, Алматы и в Шымкенте, обучение будет в дистанционном формате. Заканчивается раздача техсредств нуждающимся, работа начата. В остальных городах, где число более 600 учащихся, обучение также будет онлайн. В этих школах учащиеся 1-2 классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая их возрастные особенности», — отметила Каримова.

Для учащихся 3-5 классов организуют дежурные группы. Для школ, где обучается менее 600 человек, обучение пройдет в штатном режиме. В эту категорию входят и сельские школы.

По решению санврачей детсады продолжат работать в штатном режиме. В целом по Казахстану 60% школьников будут обучаться офлайн и 40% — дистанционно. Более 160 тысяч детей с особыми потребностями будут заниматься в индивидуальных или малых группах не более восьми человек.