Назначен первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Им стал Жаслан Мадиев.

Постановлением правительства Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк». В 2007–2008 гг. — главный менеджер Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына». В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В 2009–2010 гг. — заместитель председателя правления АО «Kazyna Capital Management». В 2010–2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана». В 2014–2015 гг занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК. В 2017–2018 гг — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы». В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы». В 2019–2020 гг — вице-министр национальной экономики. С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.